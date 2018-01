Sorpresi per strada mentre spingono un motorino rubato: due minorenni nei guai

Bloccati nelle vicinanze del parco Bissuola in possesso di un motorino che non apparteneva a loro. È successo martedì mattina: due minorenni sono stati fermati per un controllo dalla polizia a Mestre, in via Virgilio. I poliziotti della volante sono stati attirati dai due ragazzi che spingevano un ciclomotore e hanno deciso di vederci chiaro: in effetti i due giovanissimi, entrambi veneziani, non hanno saputo spiegare il motivo per cui avevano quel mezzo con sé. Il motorino, da una verifica alla banca dati, è risultato rubato: a quel punto i due sono stati accompagnati negli uffici della questura, dove nei loro confronti è scattata una denuncia per il reato di ricettazione in concorso. Dopodiché i genitori sono stati informati dei fatti e invitati in ufficio per il successivo affidamento.

Borseggio a Venezia

Polizia impegnata anche nella serata, stavolta a Venezia: verso le 19 è giunta al 113 una richiesta di aiuto da parte di una commerciante del centro storico, perché poco prima due giovani donne di nazionalità greca erano entrate nel suo negozio raccontando di esser state “alleggerite” del portamonete. Un colpo pesante, visto che all'interno c'erano 1.300 euro in contanti, oltre a carte di credito e documenti. Agli agenti, arrivati sul posto, le ragazze hanno riferito che il borseggio era avvenuto presumibilmente lungo lista di Spagna. La polizia ribadisce i piccoli accorgimenti che possono far desistere i malintenzionati, tipo, come in questo caso, non tenere la borsetta sulla spalla ma posizionarla diagonalmente al corpo. Alle vittime non è rimasto che sporgere denuncia del furto subìto.