Motorsport dichiarata fallita, l'avvocato: "Ora i veicoli potrebbero essere sbloccati"

Nuovo capitolo nel caso Motorsport, che vede diverse decine di clienti in attesa di risposta dopo aver versato caparre per veicoli che non sono mai arrivati. L’avvocato Antonio Pavan, infatti, ha comunicato venerdì di aver appreso che, "a seguito di propria istanza, Motorsport S.r.l. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Venezia, con autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa".

Auto in arrivo?

"Ciò significa - continua il legale - che, qualora dovessero ricorrere i presupposti giuridici necessari, il curatore fallimentare della procedura si adopererà al fine di acconsentire, a quanti siano a ciò ancora interessati, la consegna dei veicoli ordinati e non ancora consegnati". Insomma, la speranza resta viva, ma intanto il tempo passa e ai clienti - persone che si erano recati nelle sedi di Mestre, Villorba, Padova e Belluno - toccherà attendere ancora.

Possibile contenzioso con Bmw

Ancora senza soluzione il confronto con Bmw Italia: "Nonostante le numerose missive inviate - rileva Pavan - non si è ancora resa disponibile ad intervenire per risolvere la situazione in essere; resta dunque aperta la possibilità di un contezioso nei confronti della casa madre".