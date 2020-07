In Consiglio si ricordano il preside scomparso e le vittime del Covid

Una mozione in Consiglio comunale oggi, giovedì 2 luglio, per ricordare l'ex preside Davide Frisoli e le vittime del Covid-19. Impegna il sindaco Luigi Brugnaro a promuovere l'intitolazione di una scuola del territorio comunale al preside degli istituti Benedetti-Tommaseo e Bruno-Franchetti, scomparso lo scorso aprile dopo essere stato colpito da coronavirus.

La scuola all'ospedale

"L'intitolazione - si legge nel provvedimento - oltre a voler ricordare tutte le vittime del Covid a Venezia, sarebbe il giusto riconoscimento dell'impegno dell'ex preside nel corso degli anni per la formazione e la crescita degli studenti e per il lavoro degli insegnanti. Davide Frisoli - viene sottolineato - è stato un dirigente scolastico molto attivo, che ha portato avanti diversi progetti tra cui quello di creare una sezione scolastica all'ospedale Civile di Venezia per far proseguire gli studi ai ragazzi ricoverati".

Il ricordo

Di questa proposta il consigliere Nicola Pellicani è primo firmatario. «Un modo per scolpire nella memoria il ricordo delle persone decedute nei mesi scorsi». È stata approvata all’unanimità in collaborazione con il consigliere Luca Battistella. «Una scomparsa che ha lasciato attonita tutta la città - ha scritto Pellicani -. Il professor Frisoli era una persona molto conosciuta, stimata e apprezzata. Un professionista molto preparato e competente, che con il suo impegno e lavoro si era conquistato la fiducia di studenti e insegnanti».