Mozione dei Cinque Stelle: "Registrate le riunioni delle commissioni, più trasparenza"

"Registrazione non solo dei Consigli comunali, ma anche delle commissioni consiliari". La richiesta arriva dalle consigliere del Movimento Cinque Stelle, Elena La Rocca e Sara Visman, che hanno depositato nei giorni scorsi una mozione ad hoc: "Chiediamo la registrazione audio delle riunioni - spiega l'esponente pentastellata, La Rocca - le commissioni si svolgono abitualmente in orario lavorativo, e ciò non favorisce la partecipazione dei cittadini".

"Registrazioni audio"

Un problema cui rispondere con la tecnologia: "Abbiamo proposto di registrare i dibattiti nelle commissioni e renderli disponibili telematicamente per ampliare le possibilità di informazione e partecipazione - continua la consigliera - Siamo consapevoli che ciò va in controtendenza rispetto a ciò che questa amministrazione vuole. 'Il Comune come una casa di vetro', diceva il sindaco Brugnaro quando sbandierava tanti buoni propositi per farsi votare. 'Un'amministrazione trasparente e partecipata...'".

"Pubblicare tutto sul sito del Comune"

Secondo la consigliera non sarebbe andata così: "A quanto pare, una volta diventato primo cittadino, la partecipazione è diventata un fastidio, la trasparenza di ostacolo - continua La Rocca - Per il sindaco 'comunicare' significa imporre lunghi monologhi autocelebrativi in Consiglio comunale prima di sparire nel nulla al momento del confronto. Tollerare che esista un Consiglio Comunale ma fare in modo che il dibattito si annulli il più possibile. Noi non ci stiamo", conclude la consigliera, che chiede che non solo venga registrato l'audio delle riunioni, ma che ne venga predisposta la pubblicazine sul sito del Comune come già avviene per il Consiglio comunale.