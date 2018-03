L’agevolazione prima casa? "Già utilizzata 21 anni fa". Chiesti 6mila euro a una pensionata

Una pensionata mestrina di 76 anni sarebbe stata ritenuta colpevole di aver usufruito nel 2015 di una agevolazione prima casa nella fase di successione (le era morto il marito) pur avendo già sfruttato la stessa opportunità nel 1997, ventuno anni prima. Una irregolarità che l’Agenzia delle entrate le avrebbe contestato qualche giorno fa, richiedendo il pagamento di circa 6mila euro, comprensivi di un 30% di more e di sanzioni.

"Non si tiene in conto la buona fede"

Racconta Carlo Garofolini, presidente dell’Adico, a cui la signora si è rivolta: "Chiaramente quando sono state fatte le pratiche al Caf era sfuggita questa richiesta di agevolazione. Adesso, in un cartella di varie pagine, si intima il pagamento. Non si tiene conto di nulla: dell’età, della buona fede, del fatto che l’agevolazione fosse stata richiesta nel 1997". "Il nostro ufficio legale sta valutando la possibilità di un ricorso - prosegue - Noi intanto lanciamo un appello affinché il nostro Fisco sia altrettanto solerte con chi davvero commette irregolarità, evade, truffa, come lo è con i pensionati e contro chi commette delle dimenticanze insignificanti. Il nuovo governo dovrà avviare davvero una seria riforma fiscale".