Fanno il bagno nudi vicino a piazza San Marco: maxi multa per due ultras

Due uomini, completamente nudi, che facevano il bagno e gridavano per attirare l'attenzione dei passanti. Ma hanno catturato anche quella dei carabinieri, che stavano pattugliando la zona e che li hanno multati con una sanzione di 3mila euro a testa. I protagonisti della bravata sono due ultras dello Slavia Praga, in trasferta in Italia per la partita della loro squadra del cuore contro l'Inter.

Sono stati fermati lunedì in tarda serata mentre facevano il bagno in un rio alle spalle di piazza San Marco. Di fronte ai militari del nucleo natanti hanno cercato di giustificarsi dichiarando che avevano caldo, per quello si erano tuffati. Entrambi sono stati portati in caserma e sanzionati per atti contrari alla pubblica decenza.