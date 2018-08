Automobilisti indisciplinati a Sant'Erasmo: assicurazioni e revisioni scadute, multe salate

Una sessantina di veicoli controllati, otto con la revisione scaduta, uno che circolava senza assicurazione e un altro con l'assicurazione scaduta: è questo il bilancio dei controlli effettuati questa mattina su strada nell'isola di Sant'Erasmo da parte di 6 operatori della sezione di Murano della polizia locale di Venezia, supportati da personale della sezione del Lido. Per i due veicoli non assicurati è scattato il fermo del mezzo, che è stato affidato in custodia al proprietario. Sono state quindi elevate sanzioni amministrative per un ammontare di 1.696 euro.