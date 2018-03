Operazione "pulizia" nelle strade del Lido: 4 auto sequestrate, una carcassa rimossa

Serie di controlli sulle strade del Lido di Venezia giovedì mattina: le verifiche attuate dalla polizia locale hanno portato al sequestro di quattro autovetture trovate a circolare con copertura assicurativa scaduta da tempo e non in regola per quanto riguarda la revisione periodica. Nelle stesse ore la pattuglia ha sanzionato inoltre il conducente di un veicolo che non si era fermato alle strisce già impegnate dai pedoni.

Scoperto "furbetto" che aveva abbandonato un'auto

Infine, in località Malamocco, è stata fatta rimuovere la carcassa di una vettura che era stata abbandonata da tempo, priva di ruote, motore e targhe. Gli operatori sono riusciti comunque, attraverso il numero di telaio, a risalire alle generalità del proprietario del veicolo, accertando inoltre che il mezzo non era mai stato rottamato. Nei confronti del titolare dell'auto scatteranno le sanzioni previste, oltre al recupero delle spese per l'asporto e lo smaltimento del mezzo.