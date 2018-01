All'andata l'autovelox lo immortala a 171 orari, al ritorno a 164: salasso in arrivo

I due autovelox sulla strada regionale 74 a Bibione sono già entrati in funzione da una settimana, mentre il T-red, l'accertatore di infrazioni semaforiche posizionato in rampa Rizzardi a Mestre, in corrispondenza dell'intersezione con corso del Popolo, inizierà a immortalare automobilisti disattenti a partire da lunedì 29 gennaio. Conducenti avvisati dunque, anche se oramai da tempo la telecamera è ben visibile e i pendolari che ogni giorno raggiungono il centro mestrino si sono abituati a usare tutte le precauzioni.

A Bibione prima passa a 171 orari, poi a 164

Lo stesso non si può dire per l'automobilista che, in barba agli accertatori di velocità, lunedì mattina è riuscito nell'impresa di farsi immortalare per due volte sulla strada regionale 74 a Bibione: si tratta del conducente di una Citroen residente in provincia di Venezia che, alle 10.36 è stato sorpreso in transito a 171 chilometri orari in direzione San Michele al Tagliamento e alle 13.09, in direzione opposta, a 164 all'ora. Per lui un lunedì da dimenticare, visto che sarà costretto a pagare due contravvenzioni da 829 euro. La patente gli sarà ritirata al pari del recordman dei primi 7 giorni di entrata in servizio: si tratta del conducente di una Mercedes di proprietà di un vicentino che ha raggiunto la velocità di 176 chilometri orari. L'infrazione è stata immortalata il 20 gennaio scorso alle 16.09, mentre il veicolo procedeva in direzione San Michele al Tagliamento.

I dati generali

In generale nel corso di una settimana sono stati 17 i veicoli che hanno superato 140 chilometri orari, a fronte del 98% di transiti regolari. La sanzione per chi va oltre i 130 all'ora ammonta a circa 532 euro, per chi supera i 160 chilometri a 829 euro. Per coloro che superano i 130 orari è prevista la sospensione della patente e, in caso di mancata comunicazione del conducente, un'ulteriore sanzione di 286 euro.