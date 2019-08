Fanno il bagno di notte nel rio di Cannaregio: turiste multate

Hanno pensato di concludere la serata con un bel bagno ma, mentre nuotavano, si sono ritrovate davanti gli agenti della polizia locale che stavano pattugliando la zona. Due giovani turiste norvegesi sono state multate la scorsa notte mentre, in intimo, avevano fatto un tuffo nel Rio di Cannaregio in prossimità del Ponte dei Tre Archi.

Entrambe 28enni, residenti a Bergen, sono state sorprese intorno all'una e mezza del mattino. Sono state fatte salire sul motoscafo di servizio e accompagnate nella sede della sezione natanti, dove una delle due ha accusato un lieve malessere. Accompagnate nel bed and breakfast in cui alloggiavano per il controllo dei passaporti, le due donne sono state sanzionate con 450 euro ciascuna e daspate.