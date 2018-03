In troppi non rispettano gli orari imposti dal regolamento sulle slot: pioggia di locali multati

Giro di vite in fatto di slot machine sul territorio comunale, quasi un bar o sala slot multati al giorno da inizio anno. E' questo il dato che più balza all'occhio sull'operato del settore Commercio ed Edilizia privata in terraferma della polizia locale, che con lo scattare del 2018 ha stretto le maglie dei controlli sull'osservanza del regolamento comunale sul gioco d'azzardo.

Quasi una multa al giorno

Come riporta il Corriere del Veneto, sono state 50 le attività sanzionate su 67, la stragrande maggioranza. In tanti (troppi) non rispettavano l'orario imposto dal regolamento di Ca' Farsetti, secondo cui le slot machine possono essere accese solo dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30. Questo per cercare di arginare il problema delle ludopatie, che colpiscono in maniera trasversale tutte le fasce sociali, ma in particolar modo gli anziani. C'è chi, per incrementare i guadagni, metteva a disposizione le macchinette nel proprio esercizio nelle prime ore della mattina o anche in tarda serata.

Se ci ricascano, ecco la stangata

Un comportamento proibito che ha comportato una multa da 166,66 euro ai gestori. Una somma non così esorbitante, ma se un locale sarà sorpreso ancora una volta in fallo nel giro di 3 anni, allora sarà imposta la chiusura per 3 giorni consecutivi. Il danno economico in quel caso sarà ben più rilevante. La polizia locale ha già promesso che tornerà a controllare tutti i commercianti finiti nel mirino.