Fioccano le multe per guida in stato di ebbrezza: patenti ritirate e auto sequestrate

Negli ultimi giorni sono state diverse le denunce dei carabinieri, nel Portogruarese, per guida in stato di ebbrezza alcolica. Ben sei, infatti, gli automobilisti denunciati solo nello scorso fine settimana, poiché colti alla guida con tasso alcolemico ben al di sopra del limite consentito. Per loro oltre alla denuncia, è scattato il ritiro della patente e il sequestro del veicolo.

Controlli

Nel corso dei controlli sono state anche contestate altre violazioni al Codice della Strada, oltre a reati tra cui il porto di armi o oggetti atti ad offendere. Un impegno costante quello dell’Arma che, specie nel periodo del ferragosto, ha ulteriormente intensificato i controlli, soprattutto nelle località turistiche e nelle affollate spiagge di Caorle e Bibione.