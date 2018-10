Ristoranti, bar, parrucchieri: lavoro nero, multe per decine di migliaia di euro

Ristoranti, ortofrutta, bar, parrucchieri. I carabinieri nei giorni scorsi hanno passato al setaccio diverse attività commerciali a gestione straniera del centro storico, due delle quali sono state sospese perchè all'interno chi lavorava non era in regola. Il titolare di un altro locale, invece, dovrà pagare una maxi multa da 25mila euro perchè le condizioni igieniche lasciavano a desiderare. Nel complesso, sei attività non erano in regola al momento del controllo dei carabinieri del comando provinciale e del nucleo operativo del gruppo tutela lavoro di Venezia che, con il supporto dei colleghi del Battaglione, hanno ispezionato 14 aziende «etniche» tra Castello, Rialto e Cannaregio.

I lavoratori in nero

A Castello in un ristorante cinese è stato sorpreso un lavoratore in nero. L'attività, dunque, è stata sospesa. Stessa sorte è toccata anche a un bar cinese di Rialto, dove è stata trovata una dipendente filippina non in regola. Sempre a Rialto i militari hanno sanzionato un parrucchiere gestito da due cittadini albanesi. A Cannaregio, invece, sono stati sorpresi due lavoratori stranieri in nero in un ortofrutta bengalese e in un ristorante egiziano, mentre in un ristorante cinese le condizioni igieniche erano precarie. In totale i carabinieri hanno esaminato 38 posizioni lavorative, delle quali 32 riguardanti cittadini extracomunitari. Le sanzioni amministrative ammontano a 16mila euro.