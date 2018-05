Eccesso di velocità, multe a Lido: ritiro di patente per guida a 90 su tratto con limite a 30

Linea dura della polizia locale a Lido che, nei prossimi mesi, è pronta a installare postazioni mobili attrezzate, e servirsi di strumentazioni tecniche quali etilometro e telelaser, con l'obiettivo di prevenire e reprimere comportamenti contrari alle norme codice stradale.

Limiti di velocità

Nel corso del mese di maggio, sull'isola, sono state elevate 14 sanzioni per il superamento dei limiti dei velocità. L'ultima, venerdì, ha comportato anche il ritiro della patente a un residente che stava transitando in via Sandro Gallo a una velocità di 90 chilometri orari, rispetto ai 30 consentiti in quel tratto di strada.

Alcol e cellulare

Gli operatori effettueranno controlli mirati a verificare la guida in stato di ebbrezza e il superamento dei limiti di velocità. In tale contesto verrà data particolare attenzione alla guida con l'uso del cellulare, e al mancato uso delle cinture di sicurezza.