Controlli sulla navigazione: 12mila euro di multe in poche ore

Dodicimila euro. E' l'importo complessivo delle multe staccate in un solo pomeriggio dagli agenti della squadra volanti di Venezia nell'ambito di una serie di controlli alle imbarcazioni in centro storico. Servizi di recente disposti dal questore di Venezia, Maurizio Masciopinto, che hanno visto impegnati 3 acquascooter, 5 volanti lagunari e un’imbarcazione classe Squalo ormeggiata nei pressi di Piazzale Santa Maria Elisabetta al Lido, utilizzata come cabina di regia.

Alle attività in acqua, insieme agli specialisti della Polizia di Stato, ha operato anche un aereo di stanza al X Reparto Volo di Venezia, dotato di videocamera, che ha sorvolato l’area interessata dalle operazioni di Polizia. Nel corso delle verifiche sono state sequestrate tre centraline di motori risultati potenziati, sono stati elevati tre verbali per guida senza patente, uno per moto ondoso e uno per irregolarità tecniche, e sono stati anche convocati in questura i genitori di un minorenne destinatario di una sanzione.