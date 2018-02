Quintali di vongole non dichiarate, multe per 10mila euro a due titolari di pescherecci

I militari dell’equipaggio della motovedetta “Antonino Fava” della compagnia carabinieri di Chioggia, in seguito ad accertamenti svolti nel corso di un servizio di controllo notturno la scorsa settimana, hanno contestato ai due titolari di una società di pescherecci una serie di violazioni: per aver pescato vongole in quantitativo superiore al limite massimo giornaliero e averle sbarcate in orario e luogo non consentiti, e per non aver redatto il documento obbligatorio relativo alle vongole di mare pescate in eccedenza (400 chili). Per questo ai trasgressori sono state comminate complessivamente quattro sanzioni amministrative per un importo totale di 10mila euro.