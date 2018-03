Di ogni età e di diverse nazionalità: in poche ore 9 uomini sorpresi con prostitute

Chi viene sorpreso con una prostituta molto difficilmente ricommette lo stesso errore. O perlomeno più difficilmente si fa beccare ancora una volta "in flagrante". Questo uno degli elementi che saltano all'occhio analizzando i dati sull'attività antiprostituzione espressa in questi anni dalla polizia locale di Venezia, secondo cui i casi di recidiva sono inferiori all'1%.

Nove sanzionati

Non che il problema non sussista, anzi. Solo sabato, per esempio, sono stati sanzionati in via Fratelli Bandiera a Marghera 9 clienti di lucciole. Gli agenti del Servizio sicurezza urbana, intervenuti tra il tardo pomeriggio e la serata con due auto di servizio, hanno identificato alcune prostitute, tutte di nazionalità bulgara e di età compresa tra 27 e 41 anni.

In un anno 283 multe

Sul grande viale margherino, così come sul Terraglio e nel quartiere Piave, il regomanento comunale vieta il meretricio: per questo motivo sono stati multati 9 clienti, di nazionalità italiana, romena e bengalese. Il più giovane aveva 31 anni, il più anziano 62. Tutti gli uomini finiti nei guai risiedono fuori dal territorio comunale: abitano per la precisione a Monfalcone, Ferrara, San Donà, Mira, Casale sul Sile, Roma e Matera. Non casi isolati, visto che nel 2017 la polizia locale ha comminato 283 verbali durante servizi antiprostituzione, una media di quasi uno al giorno. "I controlli saranno intensificati nel mese di aprile, che solitamente vede un acuirsi del fenomeno", sottolinea la polizia locale.