Alimenti non tracciati e scarsa pulizia in cucina, multe ai ristoranti di Sottomarina

Alimenti dalla provenienza incerta, sporcizia in cucina. E' quanto appurato dai carabinieri di Chioggia nel corso di verifiche eseguite all'interno di due ristoranti di Sottomarina nella settimana di Ferragosto. Sanzioni amministrative per 2.500 euro a una titolare che conservava nei frigoriferi 150 chili tra carne e prodotti ittici privi di documentazione attestante la provenienza.

Stessa sorte per un altro ristoratore, titolare di un'attività di somministrazione in uno stabilimento balneare: qui i carabinieri hanno trovato 200 chili tra carne, prodotti ittici e panificati congelati, sempre irregolari. In entrambi i casi è stata riscontrata una generale carenza di pulizia e i prodotti alimentari sono stati sequestrati.

Controlli anche a bordo di pescherecci, in collaborazione con il personale dell'Ulss locale: in questo caso è stato multato per 500 euro un pescatore chioggiotto perché le aree di stoccaggio del pescato nell'imbarcazione erano igienicamente carenti.