Tintarella sulla fondamenta con bicicletta al seguito, multato

Gli episodi di malcostume e comportamenti non corretti a Venezia si susseguono, mentre continua l'azione di contrasto della polizia municipale. Solo negli ultimi due giorni sono stati multati tre turisti: le prime sono state due ragazze inglesi, poco più che ventenni, che prendevano il sole in bikini ai giardini Papadopoli, sanzionate per 200 euro. È andata peggio al terzo, un olandese sulla ventina, che se ne stava seduto a petto nudo sui gradini della riva in Fondamenta dei Tolentini, con tanto di pentole, fornello da campeggio e bicicletta da corsa a fianco. Per lui è scattata una multa di 350 euro.