Attraversano i binari, cinque multati

Hanno attraversato i binari anzichè passare attraverso il sottopasso pedonale ma non appena sono arrivati dall'altro lato la polizia li ha raggiunti. Sono stati multati cinque ragazzi in questi giorni dalla polizia ferroviaria che, visto il grande afflusso di turisti nelle stazioni, ha intensificato i controlli in tutta la provincia.

Nei guai sono finiti anche due nordafricani che hanno cercato di rapinare due 17enni tra le stazioni di Mestre e San Donà minacciandoli con una pistola finta. In totale gli agenti hanno controllato 861 persone e rintracciato quattro minorenni che sono stati riaffidati alle loro famiglie.