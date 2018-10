Malore fatale alla guida, muore bancaria di 45 anni: lavorava a Martellago

È morta Monica Moino, dipendente di centro Marca Banca, lavorava da tempo a Martellago. La tragedia lunedì poco dopo le 18 in via Moglianese. La donna, soccorsa dal Suem 118, è deceduta poco dopo. Stava percorrendo, al volante della sua auto via Moglianese, strada che collega Mogliano a Scorzè. Improvvisamente è stata colta da un malore, forse un infarto, e la vettura è finita nel fossato che costeggia la strada. A perdere la vita, poco dopo il ricovero al Ca' Foncello di Treviso, una 45enne residente a Carbonera ma originaria di Casier, Monica Doimo. La donna, dipendente di Centro Marca Banca, lavorava da tempo presso gli uffici di Martellago ed era molto apprezzata dai colleghi e dai vertici dell'istituto di credito. Monica Moino, figlia unica, lascia i genitori. La data del funerale sarà resa nota nelle prossime ore. A riportare la notizia è la Tribuna di Treviso in edicola oggi.