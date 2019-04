Anche a Murano arriva il nuovo sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti

Dal 7 maggio anche a Murano parte la nuova modalità di raccolta rifiuti, quella già impiegata a partire dal 2015, progressivamente, in tutte le zone di Venezia e delle sue isole (prima i vari sestieri della città storica, poi Giudecca, Burano e Mazzorbo). Il nuovo sistema, adottato dalla società Veritas in accordo con il Comune, punta a migliorare il decoro e le condizioni igieniche della città. I risultati si sono già visti: sono migliorate le percentuali di raccolta differenziata ed è stato ridotta la presenza di topi e gabbiani che, con il vecchio sistema, frugavano tra i rifiuti lasciati nelle calli in cerca di cibo.

Come funziona

A partire da martedì prossimo, quindi, i muranesi avranno due possibilità: attendere in casa che il netturbino suoni il campanello, indicativamente tra le 8.30 e le 12, e consegnare la spazzatura; oppure portare i sacchetti con il rifiuto residuo e la differenziata del giorno nei quattro punti di raccolta (vedi la mappa sottostante), da lunedì a sabato, dalle 6.30 alle 8.30 in questi punti di raccolta: fondamenta Serenella, fondamenta Venier (calle del Cimitero), fondamenta Manin (ponte San Pietro), fondamenta Navagero.

I giorni della differenziata

Il calendario di consegna è il seguente: carta, cartone e Tetrapak di lunedì, mercoledì e venerdì; vetro, plastica e lattine di martedì, giovedì e sabato; rifiuto residuo tutti i giorni da lunedì a sabato. Chi abbandona rifiuti in strada sarà multato con sanzioni che partono da 167 euro. Veritas ricorda che è disponibile l'app "scoasse" per smartphone, contenente le mappe di tutti i punti di raccolta rifiuti, i servizi igienici, le fontane e altre informazioni utili.