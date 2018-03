Musei civici, il consorzio che ha vinto il bando: "Selezione del personale approfondita"

Ora parla lui, Museum Musei, il consorzio che ha vinto il bando di gara per la concessione del servizio di bookshop dei Musei civici di Venezia: da più parti in questi giorni sono sorte polemiche, sia di natura politica, sia sindacale, per il dubbio che i lavoratori attualmente impiegati nelle sedi lagunari con l'avvento della nuova organizzazione possano rischiare il posto. "Dovranno partecipare a colloqui con altri candidati - ha affermato in una nota la Filcams Cgil - il loro posto viene messo in discussione quando il sindaco Brugnaro aveva detto che il bando di gara non sarebbe stato un problema per i lavoratori. Anzi, che sarebbe stato migliorativo".

"Nessun taglio di posti di lavoro"

Parole cui Museum Musei risponde in maniera sintetica ma puntuale: "Noi ci siamo aggiudicati la concessione senza presentare ribassi - dichiara - non si profila alcuna necessità di tagliare posti di lavoro". Anzi, secondo l'aggiudicante per la gestione degli store museali, si prevede di ampliare il numero degli addetti alla vendita, nell'ottiva di migliorare la qualità del servizio "adeguandolo ai canoni internazionali". "Il bando prevede che l'aggiudicatario garantisca l'impiego di personale con specifiche caratteristiche - si continua - tra le quali la conoscenza dell'inglese e la conoscenza generica sulle sedi museali, sulle loro collezioni, sulle mostre temporanee e sugli eventi che la Fondazione Musei Civici ospiterà".

Polemica sui colloqui

A instillare il dubbio nei sindacati i colloqui condotti sui 17 lavoratori attualmente occupati: "Sono stati di 1 ora ciascuno - si specifica - sono stati condotti con il supporto di un selezionatore senior della società Page Personnel, nota in Italia e all'estero per l'alto profilo delle ricerche in cui è specializzata".