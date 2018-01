Vacanze di Natale da incubo per i turisti: al Marco Polo il 71% dei voli "non puntuali"

Il periodo di ponti e feste a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno è passato ed è stato denso di prenotazioni di voli: tra chi è tornato a casa e chi è partito per lidi stranieri, il traffico aereo è schizzato stato alle stelle. Non sono mancati i disagi, gli italiani che hanno subìto ritardi e cancellazioni sono stati oltre 52mila. Ma com'è stata, nello specifico, la situazione degli aeroporti quest’anno? A fornire i dati è AirHelp, e la situazione per Venezia non è certo lusinghiera.

L'aeroporto Marco Polo di Tessera, nel periodo tra il 7 dicembre e il 7 gennaio, è risultato il sesto scalo peggiore d'Italia, con il 71% di voli che ha provocato disagi ai passeggeri, tra ritardi e cancellazioni. Saranno in tutto 376mila gli euro che saranno rimborsati ai turisti che si sono visti rovinate le vacanze. In questa "speciale" classifica, Alghero è il peggior aeroporto d'Italia, con una percentuale di ritardi dell'86%, a seguire Napoli Capodichino, Firenze Peretola, Genova Cristoforo Colombo e Trieste Ronchi dei Legionari.