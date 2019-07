«Si spingevano in preda al panico, non ho mai visto persone così pallide»

«Ho urlato "crociera" e ho cominciato a correre. Non ero così spaventato perché potevo vedere una via d'uscita sicura, ma poi alcune persone mi hanno spinto». Comincia così la testimonianza di Jorge Roby, artista residente a Venezia che ha assistito ieri pomeriggio allo sbandamento della Costa Deliziosa. Grande nave che ha poi rischiato di andare a sbattere contro la banchina in riva Sette Martiri. «C'era qualcosa come un centinaio di persone in preda al panico, che cercavano in tutti i modi di allontanarsi dalla fermata del vaporetto. Si spingevano l'uno con l'altro, alcuni in modo davvero isterico».

VIDEO: Nave da crociera rischia di sbattere contro la banchina

Persone in preda al panico

«Ho visto alcune delle persone più pallide della mia vita, - continua l'artista sul suo profilo facebook - e siamo nel mezzo dell'estate. Mi sono fermato e ho guardato, dopo aver trovato un posto sicuro. La nave era a circa 10 metri dalla banchina, 50 dalla fermata del vaporetto. Avrebbe potuto colpire una delle imbarcazioni e demolire l'imbarcadero».