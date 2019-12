Nave cambia rotta per un'avaria senza segnalarlo, denunciato il comandante

La nave ha cambiato rotta all'improvviso. E senza comunicarlo alla guardia costiera. Sono stati proprio i militari della capitaneria ad accorgersene, attraverso il sistema di monitoraggio del traffico marittimo. E, poco dopo, hanno scoperto che era tutta colpa di un'avaria. Il comandante della nave, che non aveva segnalato il problema, è stato denunciato per violazione del codice di sicurezza della navigazione.

L'avaria

L'episodio risale a mercoledì mattina. La nave da carico «Arietta A», battente bandiera liberiana e lunga 189 metri, era in fase di avvicinamento al porto quando ha cambiato la sua rotta. A seguito di successivi accertamenti la guardia costiera ha scoperto che la causa della manovra inusuale era un'avaria al timone, problematica non comunicata. «Tale mancanza costituisce una violazione della normativa vigente che impone di informare tempestivamente l’autorità marittima circa qualsiasi incidente che possa pregiudicare o compromette la sicurezza della nave e della navigazione», spiegano dalla capitaneria di porto di Venezia.

Nuovi accertamenti

E' stata quindi disposta l’interdizione ad entrare in porto fino alla risoluzione della problematica. Nelle ore successive la nave è stata quindi autorizzata all’ormeggio dove sarà oggetto di approfondimenti tecnici. Da inizio anno ad oggi, sono state monitorate dagli operatori del centro Vts (Vessel Traffico Service) di Venezia ben 7.946 navi in transito, in entrata o in uscita dall’aera di giurisdizione.

Il cambio di rotta della nave

