Riprende la protesta degli Ncc: conducenti veneziani a Roma per incontrare il ministro

Le imprese e i dipendenti Ncc (noleggio con conducente) arrivano a Roma da tutta Italia per chiedere al governo di garantire l'operatività del comparto. Iniziative riprese, dunque, dopo la pausa natalizia: la delegazione veneziana (un centinaio di partecipanti) è partita stamattina da Dolo e si è aggregata ad altre partite dal centro-nord. Il sit-in nella Capitale è previsto dalle 14 alle 18 in piazza della Repubblica e l'obiettivo è incontrare il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli.

Categoria a rischio

A organizzare la manifestazione sono Anitrav, Fai trasporto persone, Federnoleggio Confesercenti, Uniti per l'Italia e Fita Cna Ncc: «Questa politica pensa di eliminare una categoria a favore di un’altra - attaccano - Protestiamo contro la sudditanza dei politici alla lobby dei tassisti, che nel 2008 hanno preteso una modifica alla legge quadro dei noleggiatori attraverso l'inserimento di restrizioni medioevali nel milleproroghe di quell’anno, senza un iter parlamentare. Modifica rimasta sospesa da 10 anni e che dall'1 gennaio 2019 entrerà in vigore attraverso un decreto legge emanato sempre in modo ambiguo nella notte tra il 22 ed il 23 dicembre, facendo chiudere decine di migliaia di imprese». Secondo le categorie, sono coinvolte 80mila imprese e 200mila addetti.