Ancora arresti e perquisizioni nel giro di usura legato alla ndrangheta

Ci sono nuovi sviluppi dell'operazione che a marzo 2019 ha portato all'arresto di 33 persone in seguito all'accertamento di un ampio giro di usura ed estorsioni in varie province del Veneto, con fulcro a Padova. All'alba di oggi, i carabinieri del Nucleo investigativo di Padova e i finanzieri di Mirano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di A.G.M., calabrese di Cariati, personaggio "noto" e accusato del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso; contemporaneamente sono state eseguite 21 perquisizioni nelle province di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza e Rovigo. Ci sono quattro indagati, tra cui un notaio padovano.

Minacce e violenza

Le indagini, dirette dalla procura antimafia di Venezia, hanno accertato che le vittime (un totale di 11 imprenditori) sono state costrette con la forza a restituire soldi ricevuti in prestito a tassi di interesse esorbitanti. Il calabrese avrebbe agito «con violenza, minaccia e avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla sua appartenenza alla ‘ndrangheta». A.G.M., che era già destinatario di custodia domiciliare nell’ambito della precedente operazione “Camaleonte”, fa riferimento, secondo gli investigatori, alla cosca Grande Aracri di Cutro. Il giudice, come detto, ne ha disposto il trasferimento in carcere.

Omertà

Secondo quanto emerso, c'è stata una scarsa collaborazione da parte degli imprenditori coinvolti: un'omertà che è «motivo di forte preoccupazione», secondo il procuratore Bruno Cherchi: «C’è la necessità di una partecipazione di chi subisce - ha detto - invece dobbiamo purtroppo riscontrare che almeno in questo caso non c’è stata». Il «radicamento della criminalità organizzata è ormai stabile, in questo caso tra Padova e Venezia - ha aggiunto -. Il mondo imprenditoriale deve fare una riflessione e stimolare gli imprenditori ad avere fiducia nell’attività delle forze di polizia. È un dato di allarme il fatto di essere stati costretti a fare perquisizioni nei confronti delle parti offese per acquisire i documenti di prova».