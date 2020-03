Covid 19: negozi chiusi per Alcott e Gutteridge

«Dopo una giornata di attente riflessioni, ho deciso di fare un ulteriore passo al fine di tutelare il benessere dei nostri dipendenti, delle loro famiglie e dei nostri clienti - scrive Nunzio Colella, fondatore del gruppo Capri nel settore dell’abbigliamento che comprende i marchi Alcott e Gutteridge -. A partire da domani - mercoledì 11 marzo, fa sapere - i nostri negozi in tutta Italia rimarranno chiusi. Ho preso questa decisione perchè davanti ad una situazione di emergenza come questa che stiamo vivendo nel nostro paese, da padre, imprenditore e italiano sento di avere una responsabilità e ritengo sia fondamentale fare la mia parte per tutelare la collettività e contribuire affinchè l'Italia possa tornare alla normalità al più presto». Come il gruppo Capri, hanno chiuso i propri punti vendita Armani, a Milano, e la catena Calzedonia, in tutta Italia.