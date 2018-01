Apre il Cannabis store a Venezia: curiosi e polemiche. Il Cmp: "Così si aggira la legge"

La foglia a sette punte spunta ovunque, su capi d'abbigliamento, tazze, zaini. Ma qui, nel "Cannabis Store Amsterdam" di calle de l'Anconeta, è tutto legale: la foglia può diventare una decorazione o un logo sulla maglietta, ma niente più. Anzi, sugli scaffali ci sono decine di prodotti alimentari aromatizzati alla canapa e gadget a non finire, compresi i semi, che naturalmente non possono essere piantati ma sono per collezione. Si tratta di una catena di franchising in piena espansione che naturalmente ha destato una certa curiosità in strada Nova, ma non sono mancate le polemiche.

Esposto del comitato Cmp

Luigi Corò, presidente del Cmp, ha inviato un formale esposto alle autorità cittadine denunciando "che personalmente ritengo che questa tipologia di negozio favorisca l’iniziazione all’uso della cannabis e al suo consumo, e di conseguenza l’infrangere della legge". In verità nel negozio si sottolinea che il valore di Thc che si trova nei prodotti rientra nei limiti di legge, ossia è inferiore dello 0,6%. Si tratta della cosiddetta "cannabis light".

Tutto legale

Corò punta il dito anche sul rischio che minorenni possano avvicinarsi al mondo della droga, acquistando prodotti nello store, ma dalla gestione si sottolinea come venga chiesta la carta d'identità e, nel caso, ch non ha raggiunto i 18 anni se ne esce a mani vuote. Ma Corò, del Cmp, tira dritto e, anzi, ha annunciato che sarebbero stati "platealmente interrati, commettendo così un reato penale, i semi di marijuana regolarmente acquistati nel negozio con licenza rilasciata dal Comune di Venezia in un vaso di fronte a Ca' Farsetti".