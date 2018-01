Uno sguardo alla culla e scatta l'allarme: bimba di un mese perde la vita a Marghera

I genitori hanno chiamato trafelati i soccorsi, ma tutto si è rivelato inutile. Tremenda tragedia a Marghera nelle prime ore di martedì, quando i sanitari del 118 hanno messo piede in un'abitazione di via Paolucci, non distante dalla grande fontana, per prendersi cura di una bimba di 1 mese trovata priva di sensi in culla. Fin da subito lo scenario si è mostrato compromesso, tanto che, nonostante una corsa d'urgenza all'ospedale dell'Angelo, ai medici non è rimasto altro che constatare il suo decesso.

Accertamenti del commissariato

Della vicenda è stato informato anche il commissariato della città giardino, che ha inviato i suoi uomini sul posto per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il magistrato di turno, Lucia D'Alessandro, potrebbe disporre l'autopsia sul corpicino della vittima.

Comunità bengalese in lutto

"La notizia ci ha raggiunto nel pomeriggio di mercoledì - dichiara Kamrul Syed, portavoce della comunità bengalese veneziana - siamo molto vicini alla coppia colpita da questa tragedia". L'intenzione del rappresentante della comunità è di conoscere di persona i genitori colpiti da un così grave lutto per rendere tangibile tutto il cordoglio dei loro connazionali.