Nessuna documentazione sulla filiera: sequestrate 3 tonnellate di pesce in Romea

Il carico era diretto a Chioggia, ma è stato fermato ben prima della destinazione per un controllo sulla presenza o meno della filiera. Controlli che hanno accertato come ci fossero diverse irregolarità di tipo documentale e per questo motivo tutta la merce presente è stata sequestrata.

Camionista croato

Nei guai è finito il conducente di nazionalità crooata di un camion fermato sabato pomeriggio per un accertamento di routine sulla strada statale Romea, nel territorio di Mira. A intimare l'Alt al conducente, dipendente di una ditta di import export del suo Paese, gli agenti della polizia locale: il camionista ha accostato poco prima delle 18, ma i controlli sono continuati piuttosto a lungo.

Multa e sequestro

Il mezzo pesante era partito con un carico di 6 tonnellate di pesce azzurro e la metà era stata evidentemente già sperciata: le rimanenti 3 tonnellate sono risultate privi di filiera e per questo motivo sono state requisite. Al conducente è stata elevata una multa da 1.500 euro, ma il danno maggiore è il valore del pesce che non raggiungere le tavole dei consumatori, che si aggira sui 6mila euro. Controlli di questo tipo in Romea continueranno e, anzi, aumenteranno con l'arrivo della primavera.