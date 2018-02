Netturbino minacciato con coltello: si era rifiutato di portar via materiale ingombrante

La situazione si è fatta improvvisamente pericolosa, tanto da richiedere l'intervento della polizia. A vedersela brutta è stato un operatore di Veritas, il quale, verso le 10 di venerdì mattina, ha chiamato il 113 segnalando di aver subìto un'aggressione in campiello dei Calegheri, nel sestiere di San Marco, Venezia. Gli uomini delle volanti si sono portati sul posto e hanno ascoltato la testimonianza del netturbino, che ha raccontato di essere appena stato minacciato con un coltello da un residente della zona.

Insulti e minacce

Il motivo? Si era rifiutato di ritirare del materiale di notevoli dimensioni, che non poteva raccogliere come da disposizione dell’azienda perché si trattava di oggetti considerati rifiuti speciali. Lo ha spiegato al residente, che però non ha voluto sentire ragioni: si è alterato, ha iniziato a insultare l'operatore e poi ha preso un grosso coltello da cucina rivolgendolo contro di lui. La vittima ha avuto il buon senso di assecondarlo, evitando che non vi fossero conseguenze peggiori. Dopodiché si è rivolto alle forze dell'ordine. L’uomo è stato denunciato per minaccia aggravata.