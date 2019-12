Il Comune di Venezia si prepara alla possibile neve di domani

Il Comune di Venezia informa che dalle 6 alle 18 di domani, 12 dicembre, sarà in vigore lo stato di preallarme neve sul territorio comunale. Significa, in pratica, che la protezione civile e la polizia locale si preparano a gestire eventuali disagi legati al maltempo. In base alle previsioni di Arpav, infatti, «giovedì e venerdì il transito da ovest di due saccature con aria fredda porterà sulla nostra regione alcune fasi molto nuvolose, probabilmente con un po' di precipitazioni che risulteranno nevose fino a quote generalmente basse».

I cittadini sono invitati a prendere visione del piano d'informazione “Ocio che nevega” predisposto dal Comune di Venezia, che illustra alcuni consigli utili sui comportamenti da tenere per evitare rischi e disagi per la neve ed il gelo. Tra le indicazioni, ad esempio, c'è quella di spargere il sale prima che si verifichi una gelata o una nevicata. Viene inoltre sottolineato come sgomberare dalla neve e dal ghiaccio il marciapiede davanti alla propria abitazione o o al proprio negozio sia un preciso dovere previsto dal regolamento di polizia urbana. Importante infine non scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio e non gettare o spargere acqua che possa gelare.