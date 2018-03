Il Veneziano si sveglia sotto la neve: fiocchi in pianura e strade imbiancate | FOTO E VIDEO

A tratti i fiocchi cadevano grossi diversi centimetri, imbiancando i campi e in parte anche le strade. La nuova perturbazione annunciata da giorni alla fine è giunta sul Veneziano: domenica sera acqua alta a livelli record a Venezia, lunedì mattina la neve che è caduta insistente in terraferma. Inevitabili i disagi alla viabilità, più che altro per i problemi di visibilità che i fiocchi comportano. Il rischio è che durante le ore più fredde della giornata la neve si trasformi in ghiaccio, anche in virtù dell'acqua che è scesa abbondante domenica. Uno scenario in costante evoluzione a pochi giorni dall'inizio della primavera, che guardando dalla finestra sembra ancora lontanissima.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...