La grande bellezza imbiancata: la neve scende nella notte e ricopre Venezia FOTO/VIDEO

Uno scenario unico, come da anni non si vedeva. Venezia nella notte è stata imbiancata da un'improvvisa nevicata che ha portato un po' d'incanto (ma anche inevitabili disagi) durante questo periodo di freddo intenso.

Fin da subito, in tarda serata, si era capito che il meteo faceva sul serio, anche in alcune zone della terraferma. Dopodiché, al risveglio, uno scenario da cartolina destinato a fare il giro del mondo. A terra circa 5 centimetri di coltre bianca. I netturbini di Veritas si sono messi al lavoro per assicurare la circolazione su passerelle e scalini.

Video di Marco Contessa dalla spiaggia del Lido

Foto di Monica Vianello (Twitter)

Fiocchi sono caduti in tutta la pianura veneta fenomeno che annuncia, secondo l'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto (Arpav) una nevicata abbondante per giovedì. Nel capoluogo lagunare, grazie al piano neve programmato per tempo, da subito sono entrate in funzione le squadre di spalatori che hanno ripulito in parte le calli ed i campielli permettendo la normale circolazione pedonale.

Sale un po' ovunque ma in particolare sui ponti per ridurre al minimo il rischio di cadute. Tutta la pianura veneta è nella morsa del gelo con temperature che oscillano mediamente tra -3 e i -5 gradi con punte di -9 registrate nel rodigino.

Video di Alberto Alberti da campo Santi Apostoli

Le foto dei lettori