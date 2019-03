Noale, tombino sulla vetrata e furto al bar: trovati i responsabili, due sono minorenni

Era lo scorso 5 marzo quando, nel corso della notte, era stato messo a segno un colpo in un bar di Noale, il "La Playa" in via della Fonda. Dei malviventi avevano usato un tombino in calcestruzzo per sfondare la vetrina del locale, erano entrati e avevano rubato circa 500 euro in contanti e biglietti gratta e vinci per un valore di 4mila euro. Quindi erano fuggiti.

Un trio di giovani ladri

Le indagini avviate dai carabinieri della stazione locale, supportati dall'Arma di Mestre, hanno permesso nelle settimane successive di risalire ai responsabili. Grazie a sopralluoghi e testimonianze i militari hanno identificato i tre ladri, uno maggiorenne (classe 1998) e due minori (classe 2001 e 2002), tutti residenti in paese. Raggiunti e sentiti sui fatti, hanno ammesso le loro responsabilità: di conseguenza sono stati denunciati per concorso in furto aggravato. Per l'episodio sono state interessate le Autorità giudiziarie competenti, ordinaria e per i minorenni.