Noleggiano gli sci con la carta d'identità rubata: «È della nonna», poi spariscono

"Ladri in vacanza" a Madonna di Campiglio: il fenomeno è più diffuso di quanto si pensi. Basti pensare che in due distinte operazioni compiute nella stagione invernale in corso i carabinieri della stazione locale sono arrivati a denunciare ben sette persone per furto e ricettazione in concorso. Si tratta di persone che arrivano nella celebre località sciistica trentina presentandosi a tutti gli effetti come turisti. Indossano vestiti sportivi, e si presentano nei negozi per prendere a noleggio sci e tavole da snowboard, apparentemente per passare una giornata sulle piste. In realtà il loro intento è tutt'altro.

Carta d'identità rubata

In una delle circostanze, un gruppetto di giovani di Marghera e Treviso, quattro in tutto, ha preso di mira un noleggio di sci. Si sono presentati al bancone per noleggiare sci, bastoncini, scarponi e casco. Al momento di esibire una carta d'identità, come si usa fare in questi casi, hanno consegnato quella di un'anziana signora dicendo che si trattava della nonna di uno del gruppo. Il titolare, credendo alla loro buona fede, ha accettato, salvo poi aspettarli invano per la restituzione del materiale a sera. Per risalire ai ladri sono state fondamentali le videocamere del negozio e quelle presenti sul territorio comunale. Ai giovani è contestato anche il reato di ricettazione: la carta d'identità, infatti, era stata rubata a Venezia all'interno di un negozio.