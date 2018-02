Si allontana a San Valentino e non dà più notizie di sé. La madre: "È senza cellulare"

Non ha dato più notizie di sé dal giorno di San Valentino, da quando si sarebbe allontanata a piedi senza fare più ritorno dal campo in cui è domiciliata in via Cainello, al confine tra Cazzago di Pianiga e Arino di Dolo. I famigliari di una 22enne di origini sinte sono preoccupati per le sorti della giovane: per questo motivo venerdì la madre si è presentata ai carabinieri della compagnia di Pordenone e ha presentato denuncia di scomparsa. La donna è residente a Pravisdomini, mentre la figlia dopo essersi sposata si sarebbe spostata nel Veneziano, anche se è piuttosto mobile sul territorio nazionale.

Possibile allontanamento volontario

La giovane è nata a Biella e si sarebbe allontanata senza dire nulla al coniuge, per giunta priva di cellulare. Per questo motivo le ricerche sono piuttosto difficili. E' probabile che si tratti comunque di un allontanamento volontario e non è escluso che con lei ci possa essere anche qualche altra persona che la starebbe aiutando.

Indagini in corso

In ogni caso forze dell'ordine e vigili del fuoco sono in allerta e stanno cercando elementi utili per restringere il campo delle ricerche. La 22enne è alta 150 centimetri, ha capelli biondi e occhi verdi. E' conosciuta dalle forze dell'ordine della Riviera del Brenta, ma di lei per il momento nessuna traccia.