Ubriaca, va a prendere la nipotina all'asilo in auto: intervengono i carabinieri

Ubriaca fradicia, si presenta all'asilo per andare a prendere la nipotina. Come riporta la Nuova, è una storia che ha quasi del surreale quella capitata a Jesolo. Una 55enne incosciente si sarebbe infatti recata alla scuola materna per prelevare la bimba di soli 4 anni, dopo aver alzato il gomito un po' troppo. Nonostante lo stato di alterazione psico-fisica, avrebbe comunque voluto portare a casa la piccola, ma le maestre si sono messe - giustamente - di traverso.

La donna, incapace di ragionare lucidamente per colpa dei fumi dell'alcol, ha cominciato ad utilizzare parole forti, ed il litigio che ne è nato è sembrato quasi scontato. Alla presenza dei genitori degli altri bambini, che dapprima sono rimasti basiti, e successivamente hanno lanciato l'allarme ai carabinieri. Sul posto ci hanno pensato i militari dell'Arma a riportare la situazione alla tranquillità, impedendo che la nonna scarrozzasse a casa la bimba, un vero e proprio rischio per la propria incolumità.

Ai militari non è restato altro che chiamare i genitori della bimba, affinché venissero a recuperare la figlia. Ma lo show non è terminato lì, dal momento che la donna ha continuato a non essere collaborativa, nemmeno con gli uomini in divisa, ai quali non è restato altro da fare che condurre la donna in caserma, identificandola e denunciandolo per ubriachezza manifesta e molesta.