Sfregia ripetutamente l'auto del "rivale", nonno vandalo incastrato dalla telecamera

Tutto è partito da un diverbio per un parcheggio mal digerito. Da quel momento in poi, V.S., 72enne di Mirano, ha cominciato a lasciare dei ricordi non troppo simpatici sulla carrozzeria del "nemico", un professionista con lo studio poco distante dall'area di sosta di via Villafranca. L'anziano, armato di un oggetto appuntito, probabilmente un punteruolo, periodicamente si sarebbe avvicinato al mezzo dell'uomo, strisciandogli la fiancata sinistra.

Vandalo in azione

Ad incastrare l'autore del gesto, una telecamera installata all'interno dell'automobile: a seguito di ripetute denunce, sono stati i carabinieri locali a suggerire al professionista di installare all'interno dell'abitacolo una microcamera con sensore di movimento. All'ennesimo sgarbo, è stato sufficiente visionare le immagini registrate per dare un volto, e poi un nome e cognome, al vandalo. Per il quale, evidentemente, l'età matura non l'ha arricchitto in senno. Le registrazioni mostrano il 72enne si avvicinarsi alla macchina inforcando una bicicletta, poi, accertandosi di non essere visto da nessuno, maneggia uno strumento appuntito per sfregiare la carrozzeria lato guidatore.

Identificato e denunciato

Gli inquirenti, dopo aver acquisito le immagini e ricevuto l'ennesima denuncia, hanno identificato il responsabile, - già gravato da precedenti - che di fronte all'evidenza non ha potuto fare altro che confermare la propria responsabilità. Per il 72enne è scattata quindi la denuncia in stato di libertà per danneggiamento aggravato.