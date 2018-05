Oltre 15mila alla "Notte Lilla" di Salzano, l'estate delle notti nel Miranese apre col botto

Salzano inaugura con il botto la stagione 2018 delle Notti nel Miranese. Alla Notte Lilla di Confcommercio del Miranese stimate oltre 15 mila persone, che confermano il record stabilito lo scorso anno in una serata praticamente già estiva, sia nel clima che nel ritmo dei tanti intrattenimenti (ben 21) allestiti in via Roma e via Montegrappa.

Il sondaggio

Tanta la gente, soprattutto giovani e famiglie, che ha scelto di trascorrere una serata in centro, a contatto con le attività commerciali del paese, per l’occasione aperte fino a tardi e impegnate da giorni nell’organizzazione di una grande festa di piazza diffusa, tra musica, spettacoli, balli, sport, mostre e appuntamenti culturali. E se l’esordio è una conferma, lo è ancor più il percorso enogastronomico, che ha coinvolto 14 tra bar, locali, negozi e gastronomie di Salzano, in un tour del gusto a tappe che ha richiamato tantissimi avventori fin dalle prime ore della serata. Nell’ormai tradizionale sondaggio organizzato da Confcommercio durante la serata su un campione rappresentativo di visitatori, è risultato che solo il 32% delle presenze risiede a Salzano, mentre ben il 49%, quasi la metà dei presenti, proviene dal resto del Miranese, a conferma dell’attrattiva delle Notti colorate fuori comune. Il 28% dei visitatori ha saputo dell’evento tramite Facebook e web in genere e il 50% conosce già uno dei motivi per non perdere l’appuntamento: il percorso enogastronomico con tante specialità da tavola e da passeggio.

Il prossimo appuntamento

Più che soddisfatti dunque Confcommercio del Miranese e Comune, che hanno voluto ringraziare per gli sforzi organizzativi in particolare i commercianti di Salzano e la protezione civile, che ha curato gli aspetti sempre più stringenti della sicurezza della manifestazione. Il secondo appuntamento con le Notti nel Miranese 2018 sarà già sabato prossimo, un festivo 2 giugno, a Olmo di Martellago, con la Notte Oro tutta dedicata al circo e in particolare ai più piccoli, dal titolo “Stelle, circo e fantasia”. Seguirà poi, il 9 giugno, Mirano, con la sua celebre Notte Bianca.