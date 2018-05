Passeggia completamente nudo per la spiaggia: turista multato con 10mila euro

Le segnalazioni sono iniziate ad arrivare dalla mattinata, ma il turista era piuttosto "mobile" per cui è stato individuato solo nel pomeriggio. Un 64enne ungherese si è rivelato un gran camminatore sull'arenile di Cavallino-Treporti. Il problema è che le sue passeggiate ha preferito farle completamente nudo, come mamma l'ha fatto. Per questo motivo all'uomo è stato notificato un verbale da 10mila euro per atti osceni in luogo pubblico, reato depenalizzato.

Gran camminatore

Il turista è solito raggiungere la zona con il suo camper, continuando a spostarsi sul territorio. Per questo motivo le segnalazioni martedì sono giunte a macchia di leopardo da più parti della spiaggia, finché gli agenti non hanno individuato il 64enne in zona via Baracca a Cavallino. Era completamente nudo e (per ovvi motivi) privo di documenti.

Accertamenti in Comando

A quel punto gli agenti gli hanno permesso di raggiungere il camper lasciato a Ca' di Valle, vestirsi, portare con sé carta d'identità ungherese e poi raggiungere il Comando della polizia locale, dove, al termine degli accertamenti, è scattata la maxi sanzione. Chissà