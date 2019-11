Ancora acqua alta a Venezia: possibile picco a 140 centimetri

Venezia ha avuto a mala pena il tempo di leccarsi le ferite e avviare la conta dei danni dopo le quattro maree eccezionali degli ultimi 10 giorni (in particolare quella da 187 centimetri registrata martedì 12 novembre), che potrebbe tornare ad essere interessata da una nuova acqua alta con picco di 140 centimetri alle 8.45 di domenica prossima. Questo stando perlomeno al nuovo bollettino aggiornato diramato dal Centro funzionale maree del Comune di Venezia. Il secondo picco, ben più contenuto, dovrebbe registrarsi sempre domenica, ma in serata, con 115 centimetri attorno alle 21.35. I 140 centimetri che dotrebbero registrarsi in mattinata comporterebbero l'allagamento del 59% della superficie del centro storico lagunare.