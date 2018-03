L'attesa è finita: "Apre di nuovo il punto vendita Center Casa, lo farà a inizio primavera"

"E' un grande premio al territorio, che lo stava aspettando da tempo". La conferma, dopo alcune indiscrezioni circolate sui social nella giornata di domenica da parte di alcuni lavoratori del centro commerciale "Prisma" di Santa Maria di Sala, arriva direttamente dal sindaco di Santa Maria di Sala, Nicola Fragomeni: "Il punto vendita Center Casa riaprirà il 21 marzo - dichiara - Avevo già avuto occasione di affermarlo, gli spazi del centro commerciale dovranno tornare a vivere com'era prima".

Lavori in corso

In questi giorni fornitori, arredatori e operatori sono al lavoro per far sì che tutto sia pronto entro l'inizio della primavera, dopo quasi un anno di assenza. Un incendio devastante, infatti, la notte del Redentore dell'anno scorso, distrusse gran parte della struttura commerciale, costringendo a lunghi tempi di recupero per via anche della necessità di smaltimento dell'amianto: "Riaprirà anche Meggetto Calzature - continua il primo cittadino - a quanto mi risulta i lavoratori coinvolti sono stati riassorbiti. C'è ancora un punto di domanda per quanto riguarda la catena Trony, ma posso assicurare che tutti gli spazi saranno occupati da attività".

Commenti positivi

Il centro commerciale "Prisma" tornerà dunque a costituire un punto di riferimento per il territorio, almeno a giudicare dai tanti commenti positivi espressi dai cittadini nel momento in cui sono stati raggiunti dalla notizia della riapertura del Center Casa.