Alloggi in affitto, rivoluzione dell'imposta di soggiorno: le cifre in media raddoppiano

Il 2018 sarà ricordato con ogni probbilità come lo spartiacque in fatto di imposta di soggiorno e chi affitta alloggi a Venezia. Dal 1 gennaio, infatti, è entrata in vigore la revisione tariffaria dell'imposta, che vale sia in laguna che in terraferma. Si tratta del tentativo da parte di Ca' Farsetti di incrementare gli introiti derivanti da chi mette a disposizione i propri alloggi anche su Airbnb e le altre piattaforme web specializzate.

Da 2 a 5 euro

L'imposta, come riporta la Nuova Venezia, varierà in base alla classificazione catastale degli appartamenti. Fino a questo momento i turisti pagavano 1,5 euro a persona per pernottamento, ora si passerà da un minimo di 2 euro fino a un massimo di 5. In alcuni casi è possibile quindi che la somma dovuta sia triplicata rispetto a pochi giorni fa. In genere i turisti dovranno sborsare in media 3 euro (cifra prevista per i villini e le abitazioni intermedie). Si pagherà di meno in caso di alloggi popolari (2 euro) e di più se si soggiornerà in ville (5 euro). Nulla cambierà invece per gli alberghi e i bed and breakfast, che già in passato erano stati interessati da una revisione delle categorizzazioni: chi dorme in B&B paga già da 2 a 5 euro, mentre gli hotel si differenziano in base alle stelle (si parte da 1 euro e si arriva a 5). Tariffe che variano in base anche all'alta o alla bassa stagione.

L'aumento della Tari lo paga il turismo

Gli alloggi in affitto a uso turistico dovrebbero garantire entrate supplementari nelle casse del Comune per circa 900mila euro, non bruscolini. Si sommano ai maggiori introiti derivanti dalla riscossione già avvenuta dell'imposta di soggiorno, arrivando a un totale di 1 milione e mezzo di euro che permetterà di non aumentare l'importo della Tari per i cittadini. A pagare saranno i turisti.