Cambia la legge sul possesso delle armi: obbligatorio il certificato medico ogni 5 anni

Entro il prossimo 14 settembre i detentori di armi da sparo dovranno presentare all’ufficio locale di pubblica aicurezza (Commissariati o, in assenza, comando dei Carabinieri) il certificato medico attestante i requisiti previsti dalla legge per detenere armi. La nuova normativa prevede l’obbligo di presentazione del documento ogni cinque anni .

Al termine della scadenza, chi non avrà ancora presentato il certificato saràdiffidato e avrà altri 60 giorni per mettersi in regola. In caso di inottemperanza, rischia il ritiro delle armi e delle munizioni. Questo nuovo obbligo non si applica: ai titolari di licenza di porto d’armi, in quanto assolvono l’obbligo in questione al momento del rinnovo dell’autorizzazione, ai collezionisti di armi antiche ed ai soggetti autorizzati dalla legge a portare le armi senza licenza.