Zaia firma l'ordinanza: da lunedì 8 giugno partono i servizi per gli 0-3 anni

Da lunedì 8 giugno 2020 riaprono i servizi per l'infanzia per bambini dagli 0 ai 3 anni. La notizia, attesa, è arrivata dal presidente della Regione Luca Zaia nel corso del consueto punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera. Il governatore ha firmato questa mattina la nuova ordinanza, che regola anche l'attività degli informatori scientifici.

Dal Governo non sono ancora arrivate risposte, per questo il governatore ha deciso di prendere in mano la situazione. «Devo prendere atto con mio rammarico che da Roma hanno avuto 10 giorni per risponderci, - ha detto - abbiamo atteso fino all'ultimo. Non stiamo facendo prove muscolari: abbiamo atteso, ma adesso dobbiamo aprire, non ha più senso aspettare. Spero almeno ora possa arrivare una validazione dal comitato scientifico tecnico».

Nei giorni scorsi la Regione aveva diffuso le "linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per infanzia e adolescenza 0-17 anni" elaborate dalla Direzione prevenzione, con l'obiettivo di agevolare l’attivazione di centri estivi, Grest e servizi ricreativi per bambini e ragazzi. Non tutti sono d'accordo: una parte dei sindacati e della politica si è opposta all'ipotesi di far ripartire i servizi per l'infanzia per il timore che, in questo genere di situazioni di aggregazione, non ci siano le condizioni di sicurezza necessarie a escludere le possibilità di trasmissione del coronavirus.

