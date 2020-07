Si alza il rischio di contagio, in Veneto regole più severe: lunedì nuova ordinanza

Lo ha annunciato questa mattina il presidente Luca Zaia, intervenuto in conferenza stampa dalla sede della protezione civile di Marghera: lunedì firmerà una nuova ordinanza che andrà ad inasprire le regole per i veneti. «Siamo passati da rischio di contagio basso a elevato, - ha detto il governatore - perché siamo passati dall'Rt (leggasi R con t), ovvero il tasso di contagiosità, di 0,43 a 1,63. Io non so a chi fare i complimenti, anzi avrei scritto rischio elevatissimo perché se continuiamo ad andare in giro senza mascherina e a creare assembramenti continuando a pensare che il virus sia un'invenzione è inevitabile che poi accada questo».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lunedì la nuova ordinanza

«Se continuiamo di questo passo - ha detto il presidente della Regione - non chiedetemi neanche se il virus tornerà ad ottobre, perché è già qui. Se passo da 0,43 a 1,63 vuol dire che qualcosa è accaduto: ai comportamenti irresponsabili che abbiamo visto nelle ultime settimane se ne sono aggiunti altri a cui abbiamo assistito nelle ultime ore. A Roma ci diano gli strumenti e la possibilità di ricorrere al ricovero coatto in determinati casi. Quello che sta accadendo è gravissimo. - ha aggiunto - C'è una sorta di percezione di liberazione dal virus, ma c'è ancora. La legge prevede multe fino a mille euro per chi va in giro liberamente anche se positivo, e io trovo ridicolo che la vita di una persona venga valutata mille euro. Secondo me bisogna inasprire le pene».