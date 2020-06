Nuova ordinanza: nei mezzi di trasporto si potranno utilizzare tutti i posti disponibili

Tutto il trasporto pubblico locale rientra a pieno regime. Autobus, treni e vaporetti non avranno più accessi contingentati, ma si potranno sfruttare tutti i posti disponibili, così come da omologazione. Le nuove disposizioni sono contenute nella nuova ordinanza annunciata dal presidente della Regione Luca Zaia nel corso del consueto punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera.

Passeggeri e pendolari potranno quindi occupare tutti i posti a sedere, fermo restando l'obbligo di indossare sempre la mascherina; allo stesso modo, le mani dovranno essere sempre igienizzate. Spetterà al personale in servizio a bordo il compito di controllare che siano rispettate le nuove linee regionali. Le stesse regole varranno anche per il trasporto non di linea, come ad esempio i taxi e gli Ncc, anche a fini turistici.

